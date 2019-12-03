1000 عَلَم وشال في «حب الإمارات جمعنا»

دبي (الاتحاد)

نظم فريق الإمارات للطيور الناطقة وفريق «فخر أبوظبي» التطوعي، حفلاً بمناسبة اليوم الوطني ضمن مبادرة حب الإمارات يجمعنا، حيث تضمن الاحتفال الذي أقيم على مدار اليومين الماضيين في «فيستفال سيتي بدبي» ومحطة حافلات أبوظبي الرئيسة توزيع قرابة 500 علَم و500 شال على الحضور الذي يشتمل عدداً كبيراً من الإماراتيين ومن الجنسيات العربية والأجنبية والآسيوية التي تحتضنها الدولة، كما تم تنظيم مسيرة في فناء المحطة فيما كانت الأغاني الوطنية تصدح في أروقة المكان.

وقالت ثانية المزروعي منظمة الحفل وصاحبة فكرة المبادرة: إن المبادرة ليست بالشيء الجديد فهي تقليد سنوي يصاحب اليوم الوطني، حيث إن حب الوطن ليس كلام فحسب بل أنه شعور بالابتهاج يغمر الجميع في هذه الأيام سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وقد شاركت جميع الجنسيات من مختلف الأعراق والديانات في هذه المبادرة، وذلك في حد ذاته مصدر فخر للدولة التي جمعت الأقوام كلها على حب الإمارات بما فيها من قيم راسخة كالتسامح والتعايش وتقبل الآخر.

وأوضحت أن الطيور شاركت في الحفل، حيث يرتفع الطير بالعلَم الإماراتي، ومن ثم يعود بالعلَم إلى الأرض واصفة إياه بمشهد مؤثر يؤجج الإحساس الوطني لدى الجميع، منوهة بأنه تم أيضاً الاحتفاء بكبار السن عبر دعوة «الأم هيا» البحرينية الجنسية عاشقة الإمارات التي شاركت في الحفل.

وأكدت أن الهدف الأسمى من هذه المبادرة هو توعية النشء بأهمية حب الوطن وبث وزرع روح الانتماء وضرورة المحافظة على كل مكتسباته، وكل ذلك بفضل غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي علمنا التطوع والمبادرة لعمل الخير.