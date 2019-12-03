«كلنا الإمارات»: وطننا جنة الأحلام

أبوظبي (الاتحاد) هنأت جمعية كلنا الإمارات، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة والرشيدة، وشعب الإمارات، بذكرى اليوم الوطني الثامن والأربعين، وأكدت أن دولة الإمارات تحتفل اليوم بذكرى التأسيس، بعد أن أصبحت جنة الأحلام التي أزهرت تسامحاً ومحبةً، وأثمرت مجداً وعطاءً، كما أراد لها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإخوانه المؤسسون رحمهم الله.. وطن يعانق المجد، ويسطر صفحات مضيئة، وبصمات لا تمحى في سجل الكرامة والفخر والعطاء.

وجدد مسلم سالم بن حم العامري، رئيس مجلس الإدارة، عهد الولاء والوفاء للوطن والقيادة، والعرفان بدور الآباء المؤسسين، في تحقيق حلم الاتحاد، وتأسيس مسيرة العطاء، التي ما زلنا ننهل من معينها، ونهج التسامح والوفاء والإخاء الذي نسير على هديه.

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