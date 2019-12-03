فارس المزروعي: المستقبل المشرق

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي: إن الثاني من ديسمبر يوم راسخ في ذاكرة الوطن، ويحمل معاني ودلالات وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً في الهدف والمصير، ويمثل المحطة التاريخية الأهم في مسيرة الدولة. وأضاف معاليه، في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين، أن تجربة الاتحاد نجحت بكل المقاييس إقليمياً وعربياً، وأن مسيرة الاتحاد تمضي، تحت ظل القيادة الرشيدة، نحو المستقبل المشرق، مستشرفة مزيداً من النجاحات والإنجازات، لافتين إلى التلاحم الوطني، الذي يعيشه شعب الإمارات في أبهى صوره.

وأشار إلى أن الحلم، الذي راود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لم يكن ليتحقق لولا الإرادة والعزيمة، بأهمية الهدف الذي سعى إليه الوالد المؤسس زايد الخير، ليحققه في بناء أعظم دولة عصرية.

وأكد معاليه، أن 2 ديسمبر كان بداية حقيقية لميلاد أعظم تجربة اتحادية في تاريخنا المعاصر، يوم يسجله التاريخ بحروف من نور، لعزيمة وإرادة زايد الخير وإخوانه المؤسسين.

وأوضح، أن ما تحقّـق اليوم في الإمارات من تصدّرها في العديد من المقاييس الأمنية العالمية، هو نتاج للتطوير والتحسين المستمر، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة.