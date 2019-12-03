أحمد الريسي: مسيرة الخير

أبوظبي (الاتحاد) قال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية: نحتفل كل عام في الثاني من شهر ديسمبر، باليوم الوطني المجيد لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يمثل المحطة التاريخية لانطلاق مسيرة الخير والنماء والازدهار التي تجسد معاني التلاحم والترابط بين شعبها وقيادتها والمقيمين على أرضها، فقد أسسها الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، على قيم التآخي والترابط والتسامح والعمل والإخلاص مما نعمت به دولة الإمارات من أمن وعلم ورخاء.

وأشار إلى أنه على نهج الوالد المؤسس استكملت قيادة دولة الإمارات الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات والنجاحات التي وضعت الدولة في مصاف أهم دول العالم وأكثرها تقدماً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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