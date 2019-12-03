مكتوم الشريفي: يوم نعتز به

أبوظبي (الاتحاد)

عبر اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي عن اعتزازه بما حققته مسيرة الاتحاد الظافرة من إنجازات شمولية مؤكداً أن الثاني من ديسمبر من عام 1971 ليس يوماً عادياً كسائر الأيام وإنما هو يوم فريد يعتز به أبناء الإمارات والمنطقة بأسرها على نجاح أعظم تجربة وحدوية في تاريخنا المعاصر بقيام دولة الاتحاد، دولة العزة والكرامة والمجد.

وأضاف: 48 عاماً مضت في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أثبتت قدرتها على تحقيق الإنجازات والتفوق والتميز والريادة، لتواصل ما بدأه الآباء المؤسسون، الذين وقفوا بجانب الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عند تأسيس الدولة والإعلان عن قيامها في الثاني من ديسمبر 1971.

وأشار إلى أن الوالد المؤسس، طيب الله ثراه، بحكمته وتسامحه اهتم بتوحيد الصفوف وقلوب المواطنين والمقيمين، وعمل جاهداً على نصرة المظلوم ومساعدة الدول الصديقة والشعوب المنكوبة في العالم فأياديه البيضاء، تركت بصمة خير في كل بقاع الأرض.

وجدد بمناسبة هذه الذكرى الغالية على قلوبنا العهد والولاء للقيادة الرشيدة والوطن العزيز على مواصلة الجهود في القيادة العامة لشرطة أبوظبي لحماية أمن وأمان بلادنا، ونشر الطمأنينة والاستقرار في أرجاء الوطن العزيز وتحقيق التطلعات والآمال لمستقبل مشرق في بلادنا، بقلوب تنشر المحبة والعطاء كما تعلمنا من زايد الخير وقيادتنا الرشيدة.