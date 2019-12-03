الامارات | «زايد للإسكان» يدعم 67 ألف مواطن بـ 17.5 مليار درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للإسكان» يدعم 67 ألف مواطن بـ 17.5 مليار درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن البرنامج أصدر خلال 20 عاماً من العطاء أكثر من 67 ألف قرار دعم سكني، بقيمة تجاوزت 17.5 مليار درهم، وذلك منذ إنشائه في عام 1999 في جميع إمارات ومناطق الدولة، حيث توزعت هذه القرارات بين تقديم قروض ومنح، وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، وشراء مسكن، ومسكن حكومي، والوفاء بقرض.

وبين أن المبلغ المصروف على قرارات الدعم السكني خلال العام الجاري 2019 حتى شهر أكتوبر الماضي بلغ 2.8 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 740% على عام 2001، والذي بلغ ما يزيد على 388 مليون درهم، مشيراً إلى أن هذه النسبة العالية جداً في هذه الفترة الوجيزة تؤكد مدى حرص واهتمام ودعم القيادة بتوفير المسكن العصري المناسب لكل مواطن في الدولة، إضافة إلى الجهد الهائل والمبذول لتطوير عملية الإسكان التي تم بذلها خلال الفترة الماضية، لتحقيق الأجندة الوطنية للدولة.

وقال النعيمي: «يعتبر برنامج الشيخ زايد للإسكان ثمرة من ثمرات الاتحاد، وعجلة مهمة في عملية التنمية الشاملة التي تأسست بفضل مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي لاقت المتابعة الحثيثة والرعاية الكاملة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والتي تجسدت برؤية سموه الثاقبة تجاه أبنائه المواطنين في توفير الحياة الكريمة لهم».

وأضاف: «كما شكل البرنامج واحدة من الإضافات المهمة والبارزة في المشروعات والبرامج التي تهدف إلى خدمة المواطنين، وتلبية حاجاتهم في توفير المسكن الملائم لكثير من شرائح المجتمع عن طريق تقديم المنح والقروض الإسكانية للبناء أو الاستكمال أو إجراء الصيانة الضرورية أو الإضافات على المسكن أو مسكن حكومي ضمن مجمع سكني».

وأوضح النعيمي أن الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله البرنامج هو تلبية احتياجات المواطنين من السكن، إذ قلل مدة انتظار توافر السكن من ثماني سنوات إلى أشهر معدودة، منوهاً بأن نسبة الحاصلين على دعم سكني من مجموع المتقدمين بطلبات تجاوزت 90%، بعد أن كانت أقل من 30% مع بداية إنشاء البرنامج.

وقال إن البرنامج أصدر 1051 قرار دعم سكني لفئتي كبار المواطنين وأصحاب الهمم منذ استحداث الفئات المجتمعية، بقيمة تقديرية تصل إلى نصف مليار درهم، ضماناً لاستقرارهم السكني وسعادتهم، لافتاً إلى أن إجمالي المشروعات المنجزة والمتسلمة لفئة البناء الفردي منذ إنشاء البرنامج حتى الآن بلغت 35 ألف مسكن، في حين بلغ عدد المساكن التي سلمها البرنامج للمواطنين من خلال الأحياء السكنية 1490 مسكناً، من خلال إنجاز وتنفيذ خمسة أحياء بكلفة 1.5 مليار درهم.

وذكر أن برنامج الشيخ زايد للإسكان ينفذ حزمة من المشروعات الإسكانية خلال العام الجاري، في مناطق متعددة من الدولة، تتنوع بين المساكن الفردية التي تتجاوز 11 ألف مسكن، إضافة إلى 2936 مسكناً، ضمن أربعة أحياء سكنية قيد التنفيذ، مستهدفاً تسليمها خلال العامين 2020 و2021، ليصل إجمالي المشروعات الإسكانية قيد التنفيذ للعام الجاري إلى 13 ألفاً و946 مسكناً، منوهاً بأن البرنامج يستهدف خلال العام المقبل (2020) تنفيذ 13 ألفاً و200 مسكن من فئة البناء الفردي.

وقال إن عدد المشروعات الإسكانية المستقبلية المتوقع تسليمها خلال الفترة من 2019 إلى 2025 يصل إلى 17 ألفاً و873 مسكناً فردياً، بقيمة 17.32 مليار درهم، إضافة إلى 5134 مسكناً، ضمن مشروعات الأحياء السكنية قيد التنفيذ والتخطيط، لتبلغ قيمة المشروعات المستقبلية 22.32 مليار درهم.

وعن مشروعات الأحياء السكنية قيد التنفيذ والتخطيط، أوضح النعيمي أن البرنامج ينفذ حالياً 2936 مسكناً، بقيمة نحو 3.8 مليارات درهم، ضمن أربعة أحياء سكنية، تشمل «حي المنتزي» في عجمان، الذي يضم 899 مسكناً بقيمة 1.2 مليار درهم، والمقام على مساحة تبلغ 955 ألف متر مربع، حيث ينفذ هذا المشروع على مراحل عدة، بنسب إنجاز متفاوته تراوح بين 5 و70%، ومن المتوقع البدء في تسليم المساكن نهاية الربع الأول من العام المقبل، حتى بداية عام 2021، ومشروع «حي التسامح» السكني في دبي، الذي يضم 341 مسكناً، بكلفة إجمالية 390 مليون درهم، ويقع على مساحة تبلغ 255 ألف متر مربع، وبنسبة إنجاز بلغت 58%، ومن المتوقع تسليمه خلال الربع الثاني من العام المقبل، إضافة إلى «حي بطين السمر» السكني برأس الخيمة، في مرحلتيه الأولى والثانية، والذي يضم 888 مسكناً، بقيمة إجمالية 1.2 مليار درهم، ويقع على مساحة تبلغ 2206 أمتار مربعة، ومن المتوقع البدء في تسليم المساكن نهاية النصف الأول من عام 2020، فضلاً عن تنفيذ 818 مسكناً بمشروع حي السيوح 16 بإمارة الشارقة، بكلفة إجمالية تبلغ مليار درهم، وتم البدء في تنفيذ المشروع على أن يتم إنجازه بداية عام 2022.

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وذكر أن البرنامج يعتزم تنفيذ 2198 مسكناً جديداً، من خلال مشروعات لأحياء سكنية مستقبلية، تشمل إنجاز حي سكني في منطقة «العوينات» في الشارقة، الذي يضم 235 مسكناً، وتنفيذ 125 مسكناً في دبي، إضافة إلى إنشاء 400 مسكن في الفجيرة، وتنفيذ 200 مسكن آخر في الشارقة، إلى جانب 438 مسكناً في منطقة «الحليو» بعجمان، فضلاً عن تصميم 800 مسكن في منطقة «بطين السمر» 4 و5 في رأس الخيمة، حيث تأتي هذه المشروعات في إطار الخطة المستقبلية للبرنامج، والمحددة خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويحرص البرنامج على استيفائه متطلبات معايير برنامج «استدامة» للتقييم بدرجات اللؤلؤ لمرحلة التصميم والتنفيذ في كل مشروعات الأحياء السكنية، كما يسعى البرنامج إلى تحقيق معايير الاستدامة في الأحياء السكنية، من خلال خفض نسبة استهلاك المياه في المساكن إلى 40% و20% في نسبة خفض استهلاك الكهرباء.

وحقق برنامج الشيخ زايد للإسكان خطوات ملموسة في مجال الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، مثل نظام الحجز الذكي (نظام أحياء زايد)، الذي أسهم في تسهيل حياة المواطنين، من خلال تنويع خياراتهم في الحصول على الخدمات بجودة عالية.

النعيمي: نستشرف المستقبل الواعد مع اليوم الوطني

قال وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، إن «الاحتفال باليوم الوطني للدولة مناسبة وطنية غالية على قلوبنا، فهذا اليوم تشمخ فيه الهمم عزاً وفخراً بما تحقق من منجزات فريدة، ونستشرف معه آفاق المستقبل الواعد، ونقدم من خلاله أسمى معاني التعبير عن الانتماء وحب الوطن المفدى، والتأكيد والاعتزاز بصفحات من المجد سطرها أبناء الإمارات بإنجازات خلدها التاريخ، ونجدد العهد على المضي قدماً لتحقيق الاستقرار السكني لجميع المواطنين، والتلاحم المجتمعي لكل شرائح المجتمع الإماراتي.

«مسكني الافتراضي»

يعتبر تطبيق «مسكني الافتراضي» من أبرز التطبيقات التي يقدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان، الذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على مجموعة مختارة من نماذج المساكن الجاهزة التي تمت دراستها وتصميمها وفقاً لمعايير عالية، ومراعاة التوسع المستقبلي لها مع إتاحة إمكانية اختيار المسكن للمستخدم، واستعراضه بشكل ثلاثي الأبعاد، بوسائل تقنية متنوعة لاستعراض المسكن والتجول الافتراضي داخله.

2.8

مليار درهم قيمة الدعم السكني خلال 2019.