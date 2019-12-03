الامارات | محمد بن زايد يزور عائلة الطفلة عائشة المزروعي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يزور عائلة الطفلة عائشة المزروعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، منزل عائلة الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي في أبوظبي.

وقال سموه، عبر حسابه على تويتر: «زرت الطفلة عائشة محمد مشيط المزروعي وسعدت بالسلام عليها ولقاء أهلها».

ومن جانبه أعرب المزروعي وأفراد أسرته عن بالغ سعادتهم بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، والتي تجسد عمق الروابط التي تجمع قيادة الدولة بأبناء الوطن وخصوصيتها، شاكرين لسموه هذه الزيارة التي أدخلت السرور والسعادة إلى نفوسهم خاصة أنها تزامنت مع احتفالات الدولة بيوم الاتحاد.

وتبادل سموه وأفراد أسرة المزروعي الأحاديث الودية والتهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لتأسيس الاتحاد.