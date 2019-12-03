الامارات | 72 % يؤيدون الإبقاء على الاتصال الهاتفي وسيلة لحجز التاكسي في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 72 % يؤيدون الإبقاء على الاتصال الهاتفي وسيلة لحجز التاكسي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيّد 72% من المشاركين في استطلاع أجرته «الإمارات اليوم»، عبر حسابها على «تويتر»، بمشاركة 225 متابعاً، الإبقاء على حجز مركبات التاكسي في دبي عبر الاتصال الهاتفي بمركز الحجز والتوزيع، التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، على الرقم (042080808)، الذي سيتم إيقافه في السابع من ديسمبر الجاري، حسب ما أعلنت الهيئة، أخيراً.

وأجرت الصحيفة الاستطلاع، في أعقاب التفاعل اللافت مع خبر اعتزام الهيئة إيقاف الاتصال الهاتفي كوسيلة لحجز التاكسي في دبي، بدءاً من السبت المقبل، حيث كان الخبر من بين 10 أخبار تصدرت اهتمام القرّاء على مدار ثلاثة أيام.

ووجه الاستطلاع، سؤالاً عما إذا كان يؤيد إلغاء الاتصال الهاتفي كوسيلة لحجز مركبة الأجرة في دبي، مقابل توفير الحجز عبر تطبيق «كريم». وجاءت إجابة 24% من المشاركين بالإبقاء على الاتصال الهاتفي لحجز المركبات، فيما طالب 48% بالإبقاء على الاتصال الهاتفي إلى جانب التطبيق، لتصبح بذلك النسبة المؤيدة للإبقاء على الاتصال الهاتفي 72%، مقابل 28% وافقوا على إلغاء الاتصال، والاكتفاء بالحجز عن طريق التطبيق.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في دبي، أحمد بهروزيان، لـ«الإمارات اليوم»، إن استخدام الوسائل الذكية في الوصول للخدمات ينسجم مع التوجه الاستراتيجي للهيئة، لدعم مبادرة «المدينة الذكية» التي أطلقتها الحكومة.

ورداً على سؤال حول عدم تفضيل بعض الفئات استخدام التطبيق الذكي في حجز المركبات، مثل كبار السن، أو من لا يمتلكون باقات إنترنت طوال الوقت، أكد بهروزيان أن

الهيئة أخذت في الاعتبار هذه الفئات، ولذا فبإمكانهم التواصل مع خدمة العملاء على رقم (8009090) لتقديم المساعدة لهم، لافتاً إلى أن الحجز عبر التطبيق يتيح للعميل التمتع بثماني مزايا، منها معرفة زمن الرحلة وكلفتها، وزمن وصول السائق واسمه ورقم هاتفه.

وتابع بهروزيان، أن رقم الاتصال المخصص لخدمة عملاء الهيئة سيكون في خدمة أي عميل لمساعدته في الحصول على أي خدمة من الهيئة، وبالتالي سيتمكن أي شخص من طلب مركبة أجرة في حال استعصت عليه الوسائل الذكية المتطورة المستخدمة في حجز التاكسي.

وأشار إلى أن البيانات الإحصائية كشفت عن وصول عدد عمليات حجز مركبات الأجرة بوساطة «هلا» إلى مليون عملية، وذلك منذ إطلاق الخدمة في مايو حتى مطلع سبتمبر الماضيين.

8 فوائد للحجز بواسطة التطبيق

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أهم مزايا التحول بالحجز عن طريق تطبيق كريم هي:

- تأكيد عملية الحجز خلال 10 ثوان مقابل 2 إلى 3 دقائق عبر مركز الحجز.

- زمن انتظار وصول المركبة من 2 إلى 3 ثوانٍ في المتوسط.

- حجز المركبة باستخدام خريطة النظام الذي يظهر في تطبيق كريم قبل تأكيد الحجز.

- التعرف إلى تفاصيل السائق التي تظهر قبل وصوله.

• متابعة آنية تحرك مركبة الأجرة والحصول على إشعار عند وصولها.

- تقييم الرحلة والسائق عند نهاية الرحلة.

- إمكانية الدفع عبر ربط المتعاملين لبطاقات ائتمانهم مع تطبيق كريم، أو نقداً.

- الحصول على مكافآت عبر اكتساب النقاط للمزيد من رحلات هلا، أو عروض من برنامج ولاء.