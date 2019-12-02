غوغل يحتفل باليوم الوطني الإماراتي الـ 48

احتفل محرك البحث غوغل باليوم الوطني الإماراتي الـ 48 الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام، وذلك بتغيير شعاره ووضع علم الإمارات يرفرف خفاقاً في لوحة فنية بديعة.
ويُعد اليوم الوطني لدولة الإمارات، والذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام من أبرز الاحتفالات في الدولة. وقبيل الاحتفالات، تتزين إمارات الدولة بأعلام الإمارات في كل زاوية استعداداً لهذا اليوم المميز، فنجد الزينة بالألوان الحمراء والبيضاء والخضراء والسوداء في كل مكان، بدءاً بالمراكز التجارية والأبراج ووصولاً إلى الشواطئ والمنتزهات.
وفي كل عام، يعيش المقيمون والزوار أجواء روح الاتحاد من خلال مجموعة متنوعة من النشاطات الاحتفالية. مثل عروض الألعاب النارية الرائعة، والمواكب الوطنية التي تحتفي بتقاليد الإمارات وبتنوع الثقافات العديدة التي تحتضنها.
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