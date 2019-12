دبي - بواسطة محمد فارس © Getty A country rich in culture and heritage, the UAE proudly flies it's flag all throughout the country especially on holidays such as Flag Day and National Day.

احتفل محرك البحث غوغل باليوم الوطني الإماراتي الـ 48 الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام، وذلك بتغيير شعاره ووضع علم الإمارات يرفرف خفاقاً في لوحة فنية بديعة.

ويُعد اليوم الوطني لدولة الإمارات، والذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام من أبرز الاحتفالات في الدولة. وقبيل الاحتفالات، تتزين إمارات الدولة بأعلام الإمارات في كل زاوية استعداداً لهذا اليوم المميز، فنجد الزينة بالألوان الحمراء والبيضاء والخضراء والسوداء في كل مكان، بدءاً بالمراكز التجارية والأبراج ووصولاً إلى الشواطئ والمنتزهات.

وفي كل عام، يعيش المقيمون والزوار أجواء روح الاتحاد من خلال مجموعة متنوعة من النشاطات الاحتفالية. مثل عروض الألعاب النارية الرائعة، والمواكب الوطنية التي تحتفي بتقاليد الإمارات وبتنوع الثقافات العديدة التي تحتضنها.

The post غوغل يحتفل باليوم الوطني الإماراتي الـ 48 appeared first on hnauae.