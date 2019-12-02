الامارات | بالفيديو.. شاهد برج جبل نامسان في سيئول يتزين بعلم الإمارات احتفاء باليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شاهد برج جبل نامسان في سيئول يتزين بعلم الإمارات احتفاء باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن برج جبل نامسان، أحد أبرز معالم العاصمة سيئول، سيتزين بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين المقبل - الثاني من ديسمبر - بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات.
و نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن بيان لوزارة الخارجية الكورية ان هذه الفعالية النادرة تأتي استجابة لتزين برج خليفة في دبي بعلم كوريا الجنوبية يوم 15 من أغسطس بمناسبة يوم استقلال كوريا .
و أشارت "يونهاب " إلى أن دولة الامارات وجمهورية كوريا الجنوبية تسعيان لتأسيس علاقة شراكة استراتيجية بينهما على كافة المستويات و منها المستوى الشعبي، حيث تحتفلان العام المقبل بمرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
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