فيديو.. فريق "رحالة شرطة أبوظبي" يطوف إمارات الدولة احتفاء باليوم الوطني

طاف فريق رحالة شرطة أبوظبي للدراجات الهوائية التابع لفريق التحدي والمغامرات بمركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي .. إمارات الدولة السبع احتفاء باليوم الوطني الــ48.

وقطع الفريق مسافة 520 كيلومترا على مدار ستة أيام كانت انطلاقتها من متحف شرطة المربعة بمنطقة العين مرورا بساريات العلم في كل إمارة وصولا إلى فندق قصر الإمارات في أبوظبي مقر احتفال القيادة العامة لشرطة أبوظبي باليوم الوطني الــ 48.

و قدم الفريق استعراضا مميزا إلى جانب مشاركته في المعرض المصاحب للاحتفال باليوم الوطني للدولة.



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