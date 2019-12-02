رئيس مجلس الإمارات للإفتاء: اليوم الوطني مناسبة لتجديد الصلة بقيم الآباء

رفع معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين، داعياً الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار ودوام التقدم والازدهار.

وقال رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بهذه المناسبة: "إنَّنا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً؛ نجدد الصلة بقيم الآباء المؤسسين الذين بنوا هذه الدولة على أسس متينة من التسامح والتعايش وحب الخير للبشرية جمعاء".

وأضاف: "إنَّ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بفكره النير وفطرته النقية وبمؤازرة من إخوانه المؤسسين قد بنى نموذجاً إماراتياً رائداً للتسامح؛ ضمن للمجتمع الإماراتي الحفاظ على تماسكه وقوته برغم التحديات التي واجهها، وجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة منارة للتسامح والمحبة والعيش المشترك، وإنَّ قيادتنا الرشيدة قد حملت هذه المعاني الحميدة وسارت على هذا الهدي الرشيد؛ فانطلقت من دولة الإمارات مبادرات عدة تدعم حوار الحضارات، وتعزز السلم على أساس الأخوة الإنسانية، وتحمل رسالة للعالم قائمة على تعزيز الانسجام والاندماج بين جميع البشر مهما تعددت أديانهم واختلفت أعراقهم".

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وأشار إلى "انطلاق مبادرة" منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" والذي قام بدوره بإطلاق عدة مبادرات عالمية منها "حلف الفضول العالمي الجديد للتحالف بين الأديان الكبرى حول العالم"، والذي كان بالتعاون مع إخواننا من ممثلي الأديان الإبراهيمية في الولايات المتحدة، وها نحن نعمل معهم على إطلاق ميثاق حلف الفضول العالمي خلال ملتقى المنتدى المقبل ، وكذلك "وثيقة الأخوة الإنسانية" والتي يعمل "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" على تطويرها، والانتقال بها إلى مستوى "ميثاق التآخي الإنساني" بمشاركة ممثلي الأديان الإبراهيمية في العالم وذلك خلال الملتقى السنوي السادس للمنتدى الذي يعقد مطلع ديسمبر المقبل في أبوظبي".