برعاية طحنون بن محمد.. افتتاح فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ48 في العين

تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، افتتح الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين .. فعاليات احتفالات اليوم الوطني الـ 48 للدولة والتي تنظمها بلدية منطقة العين يومي الثاني والثالث من ديسمبر في استاد هزاع بن زايد آل نهيان بمدينة العين.

وقام الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، بجولة في أرجاء منطقة الاحتفالات باستاد هزاع بن زايد .. ويضم الحفل أوبريت وطني بعنوان "هنا الإمارات" إضافة لحفل فني يضم أبرز نجوم الغناء في الإمارات والوطن العربي، وفعاليات وفقرات ترفيهية وتراثية.

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حضر الافتتاح، سعادة المهندس علي خليفة القمزي مدير عام بلدية منطقة العين بالإنابة وسعادة حمد بن نخيرات العامري العضو المنتدب لنادي العين الرياضي الثقافي وعدد من المسؤولين.