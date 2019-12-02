​عرض "تخيّل" الخاص باليوم الوطني

في اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، توجّهوا إلى "دبي فستيفال سيتي" لمشاهدة العرض الرائع "تخيّل" الذي يشيد بوجوهٍ من جنسيات متعددة و يعتبرون دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة موطنهم. حملة "دبي فستيفال سيتي مول" بعنوان "فايسس أوف ذا نيشن"، تدعو جميع المتسوقين إلى مشاركة صورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام الوسم #FacesoftheNation، لفرصة أن يكونوا من الذين ستُبثّ صورهم خلال هذا العرض المميّز في 2 ديسمبر.
كما ستشهد الأمسية عرضاً مذهلاً للألعاب النارية، إلى جانب فعاليات ترفيهية إماراتية تراثية ستضفي الحيوية والمرح على امتداد "فيستيفال باي". توجّهوا إلى هناك مبكراً واحجزوا طاولتكم في أحد المطاعم المتعددة، لتحظوا بأفضل مشاهدة لكل الاحتفاليات والأنشطة.
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