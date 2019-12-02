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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 2 ديسمبر 2019

بالصور| شركة إماراتية لقطع الطائرات 90% من موظفيها من النساء

تعتبر شركة ستراتا في مدينة العين قصة نجاح محلية. وفي شهر نوفمبر من هذا العام، تحتفل ستراتا بعيدها العاشر.

أقامت الشركة المصنعة المتقدمة للهياكل الهوائية شراكات مع رواد صناعة الطائرات الرائدين في العالم، مثل بوينغ وإيرباص، حيث توفر أكثر من 50000 عنصر من قطع غيار الطائرات.

وأصبحت شركة Strata المورد من الفئة الأولى لأبرز الشركات المصنعة للمعدات الأصلية في العالم 58% من موظفيها مواطنون إماراتيون، منهم حوالي 90% من النساء. معظم هؤلاء العمال من ذوي المهارات العالية ويشاركون مباشرة في عمليات التصنيع، بحسب غلف نيوز.

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ويركز قسم البحث والتطوير لذي تم إنشاؤه في عام 2015 بشكل أساسي على مجالين: التقنيات الرقمية (الطباعة ثلاثية الأبعاد، الذكاء الاصطناعي، صناعة إنترنت الأشياء، الواقع الافتراضي، إلخ) والتصنيع الآلي (التصنيع والتجميع والتفتيش).

ولتطوير المواهب والقدرات الهندسية لدى ستراتا، يخضع موظفو الشركة لبرنامج تدريبي يركز على هندسة التصنيع والتصميم وهندسة الإجهاد في منشآت بوينغ في الولايات المتحدة.