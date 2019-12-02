حاكم أم القيوين: مناسبة تتجلى فيها الإرادة الوطنية

أم القيوين (وام)

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، إن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات في مجال تطوير منظومة البنية الاجتماعية من خلال تطوير التعليم ومخرجاته وزيادة عدد الجامعات بالإضافة إلى إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية والمساواة في الرواتب بين الجنسين وإصدار القوانين الخاصة بالتملك الحر في 13 قطاعاً اقتصادياً.. وفيما يلي نص كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة:

«مع بزوغ فجر الثاني من ديسمبر من كل عام تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً باليوم الوطني المجيد الذي تجلت فيه الإرادة الوطنية وهمة القادة المؤسسين رحمهم الله - وعزم أبناء الوطن الأوفياء، في الوقت الذي عززت فيه قيادتنا الرشيدة في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» المكانة المرموقة للدولة على المستوى العالمي في مجالات علوم الفضاء والمعرفة والابتكار وترسيخ المبادئ الوطنية والحفاظ على الإنجازات والذود عن حياض الوطن، وإن احتفالنا السنوي بهذا اليوم المجيد أنما هو تجسيد حي لهذا الإنجاز الوطني الذي أبهر العالم بسياساته وقدراته الذاتية وتفرده في التنمية سواء على الأرض أو في الفضاء الخارجي.

لقد كشفت حكومة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن العديد من المبادرات في صناعة الفرص والتقدم التكنولوجي والعلوم المتقدمة وإطلاق العديد من المبادرات الصناعية وإتاحة الفرص للقطاعين الحكومي والخاص واستغلال ما توفره العولمة وفق قوانين اقتصادية تساهم في خلق بيئات عمل آمنة.

وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة يسرنا أن نتقدم بالتهنئة والاعتزاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعبنا الوفي مجددين العهد والولاء للقيادة متطلعين إلى مزيد من التقدم والإنجاز لرفعة هذا الوطن العزيز».