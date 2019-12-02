ولي عهد الشارقة: تنمية شاملة

الشارقة‎ (وام) رفع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة إلى القيادة الرشيدة، حيث تحيي في هذا اليوم ذكرى الآباء المؤسسين، الذين صدقت رؤيتهم، وأثمرت أفكارهم السديدة.

وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 :

«نرفع‎ أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى القيادة الرشيدة وكافة أفراد شعب الإمارات الكريم.

تتجدد‎ ذكرى هذا اليوم الوطني العزيز كل عام، وها هي بلادنا العزيزة تحتفي بمرور 48 عاماً على اتحاد إماراتنا الحبيبة، وتحيي في هذا اليوم ذكرى الآباء المؤسسين الذين صدقت رؤيتهم، وأثمرت أفكارهم السديدة مجتمعاً متوحداً ومتحداً».

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