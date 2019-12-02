محمد بن حمد: نموذج للبناء

الفجيرة‎ (وام) قال سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، إن الإمارات تجسد نموذجاً فريداً لبناء الأوطان بفضل الرؤية العميقة لقيادة الدولة الرشيدة وعزيمة الشعب الإماراتي، واليوم بعد 48 عاماً من تأسيس الاتحاد، تسير الإمارات بثبات نحو تحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات التنموية.

وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن»، بمناسبة اليوم الوطني الـ48: «تجسد‎ الإمارات نموذجاً فريداً لبناء الأوطان، وفي اليوم الوطني الـ48 للدولة نستذكر عظمة هذا الحلم الأكبر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، هذا الحلم الذي خرج من أعماق الصحراء ليناطح بقدرته وعزيمته المستحيل، ويخط اسم الإمارات على صفحات التاريخ عبر الأجيال.

منذ‎ تأسيس الاتحاد، كانت المفاخر الكبيرة والمكتسبات الإماراتية تتوالى وتتعاظم بفضل الرؤية العميقة لقيادة الدولة الرشيدة متمثلةً بأصحاب السمو حكام الإمارات، وعزيمة الشعب الإماراتي التي لا تتوانى ولا تتقاعس عن واجبها الوطني تجاه الحفاظ على سمعة الوطن ومكانته ليكون من أفضل الدول على مستوى العالم».

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