دبي (وام) أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة أنه في هذا اليوم الأغر نستعيد الدرس الأكبر الذي تعلمناه من أسلافنا وآبائنا بأن عزة الأوطان تكتسب وتصنع بسواعد وعقول أبنائها. وفيما يلي نص الكلمة..

«يغمرني الفخر وتملأني السعادة وأنا أحتفل مع أبناء وبنات الإمارات بيومنا الوطني الثامن والأربعين، وسنة بعد أخرى نتطلع حولنا في مثل هذا اليوم فنرى الازدهار يتسع، والإنجازات تكبر، والتقدم يطّرد في كل أرجاء بلادنا وشؤون حياتنا.

واليوم ونحن ننعم بنجاحات نموذجنا الإماراتي يكبر الثاني من ديسمبر 1971 في نفوسنا، ففيه حققنا استقلال بلادنا، واستعدنا كرامة وطننا، وأخذنا زمام أمرنا بأيدينا، ومنه انطلقت العمليات الكبرى في بناء دولتنا وإنساننا وهويتنا الوطنية.

في هذا اليوم الأغر نستعيد الدرس الأكبر الذي تعلمناه من أسلافنا وآبائنا بأن عزة الأوطان تكتسب وتصنع بسواعد وعقول أبنائها، وأن تحقيقها يرتهن لعطاءاتهم وجدهم واجتهادهم ووعيهم والتزامهم بصون مكتسباتهم وتقوية دولتهم وتعزيز وحدة بيتهم والتفافهم حول قادتهم».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدان بن محمد: الدرس الأكبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.