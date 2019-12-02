عمار النعيمي: قوة لا تنكسر

عجمان (وام) قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، إننا نستذكر في يومنا الوطني السعيد، آباءنا القادة المؤسسين الذين وحّدوا أبناء الإمارات ليصبحوا قوة اتحادية لا تنكسر ودرعاً حصيناً يذود عن ثرى الوطن.

وفيما يلي كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن»، بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة.

«يسعدني في ذكرى اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين فيها وضيوفها الكرام.

إننا نستذكر في يومنا الوطني السعيد، آباءنا القادة المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي وحّد أبناء الإمارات ليصبحوا قوة اتحادية لا تنكسر ودرعاً حصيناً يذود عن ثرى الوطن، وحوّل الصحراء إلى جنة خضراء ينعم بها كل إنسان بحياة كريمة وبيئة راقية رسخت مبادئ وقيم رفيعة في وجدان كل فرد من أفراد الوطن صغاراً وكباراً تدفعهم إلى العمل بإخلاص والجد في طلب العلم والمعرفة».

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