الشارقة‎ (وام) أكد سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ 48، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل تجربة عالمية يحتذى بها في الوحدة وفي التنمية المتطورة، وفق أعلى مستويات القياس العالمية، مشيراً سموه إلى أن الاحتفاء باليوم الوطني يغرس في نفوس أبناء دولتنا كل معاني الفخر والعزة، ويبعث في نفوسهم معاني حب الوطن والعمل من أجله والافتخار به.

وقال سموه: نقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بن سلطان: تجربة عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.