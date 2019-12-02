راشد بن سعود: مسيرة الخير

أم القيوين (وام ) أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، أن الثاني من ديسمبر تأريخ لانطلاق مسيرة الخير والرخاء والإنجازات في شتى المجالات.

وفيما يلي نص كلمة سموه، التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن»، بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة:

«في الثاني من ديسمبر من كل عام، تحل علينا ذكرى إعلان الاتحاد ورفع رمز الوحدة على سارية قصر الاتحاد في الجميرا بدبي، بعد أن تم انتخاب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، وبحضور أخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الذي عين نائباً لرئيس الاتحاد في حينها وإخوانهما القادة المؤسسين، ومن هنا انطلقت مسيرة الخير والرخاء والإنجازات في شتى المجالات، وتم وضع أسس بناء الاقتصاد الوطني المستدام وفق رؤية القيادة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمد مجلس الوزراء الميزانيات السنوية لتطوير البنى التحتية ودعم التنمية الاجتماعية، وتشغيل المواطنين، وتنمية الموارد الاقتصادية، والارتقاء بمنظومة التعليم، وتطوير القطاعات الصحية والخدمية الأخرى.

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