نائب حاكم الشارقة: مجتمعنا نموذج

الشارقة‎ (وام)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن»، أن ما تم إنجازه خلال الثمانية وأربعين عاماً الماضية يمثل إنجازاً عظيماً، عمل عليه كل أهل الإمارات، وتسابقوا لخدمة وطنهم ومجتمعهم، فساهموا بالاجتهاد والعمل الدؤوب في مسيرة التنمية والعلم والتعليم، فكانت الإنجازات هي العنوان الأبرز لمجتمعنا ولوطننا الذي أصبح نموذجاً يحتذى به في مسيرة الوحدة واللحمة الوطنية.

وقال سموه: «في هذه المناسبة العزيزة على الوطن، نُزجي أطيب التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة.

في كل عام تمر علينا ذكرى الثاني من ديسمبر نستذكر جهود الآباء المؤسسين لدولة الإمارات الذين عملوا بجهد لتحقيق رؤيتهم في بناء الإنسان وإعمار الوطن، وقرنوا النية الصادقة بالعمل المخلص، فكان أن تحقق لهم ما أرادوا، وعمّ الخير كافة أرجاء وطننا العزيز، ونعِمَ الأهلُ والأبناء بالحياة التي حلم بها الآباء، حتى أصبح وطننا من البلدان التي يشار إليها بالبنان، في الوحدة والاتحاد والتقدم والنماء».