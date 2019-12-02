مكتوم بن محمد: بناء الإنسان

دبي (وام)

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن»، إن «الأعوام في تاريخ الأمم والشعوب لا تحسب بالأرقام، بل بأحجام وطبائع الإنجازات التي تحققت فيها.

وفيما يلي نص الكلمة: ندرك أن مسيرة ثمانية وأربعين عاماً لا يمكن أن تختصر في كلمات أو صفحات. فالأعوام في تاريخ الأمم والشعوب لا تحسب بالأرقام، إنما بأحجام وطبائع الإنجازات التي تحققت فيها.

وحسبنا أن اتحادنا اختصر الزمن، وعوض شعبنا عما فاته، وأنهى قطيعته عن العالم والحضارة، ومكن دولتنا ليس فقط من اللحاق بمن سبقها في النهوض والتقدم، إنما أيضاً بالانضمام إلى ركب الدول المتقدمة، والتنافس معها في مؤشرات قياس التقدم.

وإذ تتعدد مصادر فخرنا بإنجازات وطننا، فإن فخرنا الأكبر يكمن في ما حققته دولتنا في بناء الإنسان الإماراتي، وتنمية مهاراته وقدراته الإبداعية، والفضل لقادتنا في أن البناء لم يكن عشوائياً أو من قبيل تحصيل الحاصل، بل في سياق استراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات ومشاريع أثمرت قدرات مشهودة لأبناء وبنات الإمارات في كل المجالات والتخصصات».