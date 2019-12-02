حمدان بن زايد: دار زايد وطن التسامح وموطن الإنجازات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن دار «زايد الخير» ستبقى بإذن الله وطن التسامح والأمان والسلام، وموطن الإنجازات المبهرة والنهضة الشاملة التي تقوم على دعائم علمية، ووطن القيادة العبقرية التي جعلت من إسعاد الإنسان على أرضها الطيبة هدفها وغايتها.

جاء ذلك في كلمة لسموه بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ48.

وقال سموه: «إن الاحتفال باليوم الوطني الـ48 لقيام الدولة تجسيد لروح الاتحاد التي غرسها فينا الآباء المؤسسون، رحمهم الله، فبتنا نجدد في كل عام العهد بالولاء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، وإلى اتحاد دولة وشعب صنع تاريخه ومجده بعرق أبنائه».

وأضاف سموه: «تمر علينا هذه الذكرى لنستلهم العبر والدروس من سيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي استطاع بحنكته وحكمته وبصيرته أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ التي ما زلنا نقتبس منها لتنير حاضرنا ونستشرف مستقبلنا والتطلع نحو الرقي والتقدم من خلال سعينا الدائم لكل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن.

لقد قطعت دولة الإمارات شوطاً طويلاً في مسيرة الاهتمام بالإنسان وتطويره والارتقاء به في إطار النهضة الحضارية الشاملة التي تعيشها البلاد التي حققت تقدمها خلال فترة وجيزة من الزمن عبر إيمانها المطلق بدور العمل الجاد في المضي قدماً بالإنجازات الوطنية وتحقيق الأهداف».

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد: «حققت الإمارات خلال العام الجاري إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها في مختلف المجالات بوصول هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، محققاً بذلك حلم زايد وخطوة مهمة تخطوها الدولة على طريق تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل الوطن وترجمت مجدداً بصورة عملية قدرة الإنسان الإماراتي على إحراز إنجازات نوعية، لها قيمتها وأثرها في دعم مسيرة العالم نحو غد يحمل الخير للإنسان.

إن دار «زايد الخير» ستبقى بإذن الله وطن التسامح والأمان والسلام وموطن الإنجازات المبهرة والنهضة الشاملة التي تقوم على دعائم علمية ووطن القيادة العبقرية التي جعلت من إسعاد الإنسان على أرضها الطيبة هدفها وغايتها».

وأكد سموه أن «دولة الإمارات أطلقت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الإنسانية العالمية التي تخدم وتعزز قدرات الملايين من البشر من الشرائح المستهدفة في العديد من الدول والمناطق الجغرافية الهشة والمهمشة والساحات الملتهبة من ضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة والعنف والحروب والجوع والفقر والمرض والعوز، وستواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية لتخفيف المعاناة البشرية والمضي قدماً في النهج النبيل الذي أرسى دعائمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترقية وتطوير أنشطتها ومشاريعها لمواكبة الأحداث والمستجدات على الساحتين المحلية والخارجية لتعزيز مسيرتها الإنسانية ولتترجم على أرض الواقع نهج الإمارات في مساندة الشعوب الشقيقة والصديقة ومد يد العون والمساعدة لضحايا الكوارث والأزمات دون تمييز، كما تدرك دولة الإمارات مسؤوليتها لحماية الطبيعة والتخفيف من تأثير النمو الاقتصادي والتوسع الحضري على موائلها الطبيعية وأنظمتها البيئية باعتبارها دولة قيادية إقليمياً في مجال التنمية الخضراء.

وتسعى هيئة البيئة أبوظبي للتصدي للتحديات البيئية على المستويين المحلي والوطني وتوفير أمن بيئي حقيقي، وفي ظل النقلة التنموية الهائلة التي تشهدها الإمارة يبقى الحفاظ على بيئة سليمة واستدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة أحد أبرز التحديات الاستراتيجية».

وختم سموه بالقول: «ونحن نحتفل اليوم بالذكرى الـ48 لقيام الاتحاد نستذكر شهداءنا الأبرار وما قدموه من تضحيات جليلة للوطن العزيز، ضارعين إلى المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء. وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الحبيبة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ الإمارات وشعبها وأن يعيد هذه المناسبة عليها بمزيد من الإنجازات وتحقيق الطموحات».