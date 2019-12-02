الامارات | ولي عهد الفجيرة: الإمارات تجسّد نموذجاً فريداً لبناء الأوطان

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الفجيرة: الإمارات تجسّد نموذجاً فريداً لبناء الأوطان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أن دولة الإمارات تجسد نموذجاً فريداً لبناء الأوطان بفضل الرؤية العميقة لقيادة الدولة وعزيمة الشعب الإماراتي. واليوم بعد 48 عاماً من تأسيس الاتحاد، تسير الإمارات بثبات نحو تحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات التنموية.

وقال سموّه في كلمة وجّهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة: «على مدار 48 عاماً باتت الإنجازات التي تحققت خدمة للإمارات وتطويرها أكثر من أن تحصى، وهي في جميع المجالات تعرّف عن نفسها، وتؤكد أهميتها في تحقيق رفعة الوطن ورفاه حياة المواطن».

وأضاف: «وإذا كان لابد من الحديث عن تلك الإنجازات، في هذه المناسبة الوطنية الكبيرة، فمن المنصف أن نتكلم عن الرؤية الاستراتيجية لقيادة الدولة، لاسيما أنها ارتكزت على حاملين اثنين متلازمين، هما الاستثمار بالإنسان والاستثمار بالحاضر من أجل المستقبل، وانطلاقاً من هذين الحاملين نستطيع أن نفهم النهضة العلمية والعمرانية الكبرى التي تشهدها الإمارات، والفهم الجديد للتنمية الاقتصادية المستدامة».