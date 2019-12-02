الامارات | «الأرصاد»: أمطار متفاوتة حتى الخميس

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار متفاوتة حتى الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تأثرت، اعتباراً من أمس، بامتداد منخفض جوي سطحي، يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الشمال الغربي، مصحوباً بكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، منوهاً بأن هذه الحالة تؤدي إلى تطور السحب الركامية التي يصاحبها سقوط أمطار، خصوصاً على السواحل على مدار اليوم.

وتوقع المركز أن يتعمّق المنخفض الجوي العلوي، من مساء اليوم وحتى الخميس المقبل، ما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تتركز على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، قد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية على الدولة.

وأشار إلى أن الأمطار ستكون على فترات متباعدة، فيما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة أحياناً، كما يضطرب البحر في الخليج العربي وبحر عمان. وذكر المركز أن شهر ديسمبر سيشهد انخفاضاً في معدلات الحرارة العظمي والصغرى، بمقدار ثلاث إلى ست درجات عن شهر نوفمبر، بسبب تأثر الدولة بامتداد المرتفع السيبيري من الشمال، تصاحبه رياح شمالية شرقية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، خصوصاً على المناطق الداخلية والجبلية. وأفاد بأن الدولة تتأثر أيضاً خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار قد تكون مصحوبة بالرعد. وتوقّع أن تزداد الرطوبة النسبية، خصوصاً في الصباح الباكر، نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، ما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف. وأشار المركز إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال شهر ديسمبر يراوح بين 18.0 و21.6 درجة مئوية، حيث يصل متوسط درجة الحرارة العظمى بين و22 و27 درجة مئوية، بينما متوسط درجة الحرارة الصغرى بين 13 و16 درجة مئوية.

- الأمطار ستكون

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على فترات متباعدة،

فيما تنشط الرياح

المثيرة للغبار

والأتربة أحياناً.