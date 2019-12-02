الامارات | حاكم أم القيوين: اليوم الوطني تجلت فيه الإرادة الوطنية وهمّة القادة المؤسسين

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين: اليوم الوطني تجلت فيه الإرادة الوطنية وهمّة القادة المؤسسين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، إن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات في مجال تطوير منظومة البنية الاجتماعية، من خلال تطوير التعليم ومخرجاته حتى عام 2030، وزيادة عدد الجامعات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية، والمساواة في الرواتب بين الجنسين، وإصدار القوانين الخاصة بالتملك الحر في 13 قطاعاً اقتصادياً.

وأضاف سموّه في كلمة وجّهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة: «مع بزوغ فجر الثاني من ديسمبر من كل عام تحتفل دولة الامارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، باليوم الوطني المجيد الذي تجلت فيه الإرادة الوطنية وهمّة القادة المؤسسين، رحمهم الله، وعزم أبناء الوطن الأوفياء، في الوقت الذي عززت فيه قيادتنا الرشيدة في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المكانة المرموقة للدولة على المستوى العالمي في مجالات علوم الفضاء والمعرفة والابتكار، وترسيخ المبادئ الوطنية والحفاظ على الإنجازات والذود عن حياض الوطن، وإن احتفالنا السنوي بهذا اليوم المجيد إنما هو تجسيد حي لهذا الإنجاز الوطني الذي أبهر العالم بسياساته وقدراته الذاتية وتفرّده في التنمية، سواء على الأرض أو في الفضاء الخارجي.

وقال سموّه: «لقد غرست قيادتنا الحكيمة منذ قيام الاتحاد المفاهيم الوطنية في نفوس أبناء الوطن تجلت في الولاء للقيادة والحفاظ على المكتسبات والدفاع عن حياض الوطن، وتطورت هذه المفاهيم حتى أصبحت اليوم ثقافة فردية وجماعية وممارسات نعتز بها جميعاً».