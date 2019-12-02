الامارات | 10 سنوات سجناً لـ 4 متهمين بالسرقة والشروع في قتل موظف

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سنوات سجناً لـ 4 متهمين بالسرقة والشروع في قتل موظف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجا موظف آسيوي (53 عاماً) من طعنات قاتلة في صدره ورقبته، أثناء محاولة سرقة بالإكراه تعرضت لها الشركة التي يعمل بها، فيما قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 سنوات بحق أربعة من أفراد العصابة تم القبض عليهم، ولايزال البحث جارياً عن متهمين آخرين، بعد إدانتهم في جريمة الشروع في القتل، والسرقة.

وقال المجني عليه إنه كان موجوداً في مقر الشركة التي يعمل بها، وسمع طرقاً على الباب وأحدهم ينادي عليه للدخول، ففتح وشاهد رجلين يتقدمان نحوه، وغطى أحدهما وجه المجني عليه بقطعة قماش، فيما وضع آخر يده على فمه ليمنعه من الصراخ، وطعنه أحد المتهمين طعنتين بصدره وثالثة في الجانب الأيسر من عنقه، وحاول الوقوف إلا أن آخر طعنه في بطنه أكثر من مرة، فأمسك المجني عليه السكين بيده محاولاً الدفاع عن نفسه، وسقط مغشياً عليه.

فيما ذكر المتهم الأول، في محضر استدلال الشرطة، أن المتهم السادس (هارب) أخبر بقية أفراد العصابة بأن تلك الشركة تجري تحويلات مالية بطريقة غير شرعية، وتحتوي على مبالغ مالية كبيرة، فاتفقوا على سرقتها، وكان المخطط أن يتم تقييد الموظف فقط.

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وأضاف أنهم توجهوا إلى الشركة يوم الجريمة، وطرق المتهم السادس الباب، فيما اختبأ بقيتهم، لأنه سبق له التعامل مع الشركة، ولا يفتح موظفوها إلا للأشخاص الذين يعرفونهم، وحين فتح المجني عليه، دفعه المتهم السادس فيما عاجله آخر بطعنات متتالية، في صدره وعنقه، وأحضر ثالث منشفة ووضعها على فمه، وحاول المجني عليه الوقوف، فطعنه المتهم الأول في بطنه، وسأله عن مفتاح الخزنة فأرشد إلى مفتاح معلق على الجدار وغاب عن الوعي.

وتابع أنهم حاولوا فتح الخزنة، لكن تبين أن المجني عليه خدعهم، فكسروا أحد أدراج مكتب موجود بالشقة وعثروا على مفتاح، ثم فتحوها وسرقوا أربع سبائك فضة وخاتماً ومبلغ 13 ألف درهم، وقاموا بتوزيعها في ما بينهم.

وقال موظف زميل المجني عليه إنه توجه إلى الشركة في موعد عمله، وحين حاول فتح الباب بالمفتاح فوجئ به مفتوحاً، فدخل ووجد المجني عليه غارقاً في دمائه، فاتصل بالشرطة والإسعاف، وأجريت ثلاثة عمليات جراحية للموظف المجني عليه حتى تم إنقاذه. وألقت شرطة دبي القبض على أربعة من المتهمين الذين أقروا بجريمتهم، فيما تواصل البحث عن المتهمين الخامس والسادس، وأحالت المقبوض عليهم إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات، التي باشرت محاكمتهم وقضت بسجنهم 10 سنوات والإبعاد.