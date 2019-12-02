الامارات | حاكم رأس الخيمة: الإمارات نموذج رائد للتلاحم والتعاضد

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم رأس الخيمة: الإمارات نموذج رائد للتلاحم والتعاضد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تعد نموذجاً رائداً للتلاحم والتعاضد بين الإخوة والأشقاء من خلال تجربة الاتحاد التي نحتفل بذكراها الـ48، مشيراً إلى أن الاتحاد يمثل الهوية الأساسية التي يفخر بها المواطن ويعتز بكونه جزءاً من كيان اتحادي قوي يسير بخطى واثقة نحو مستقبل مشرق.

وأضاف سموّه أن ما تحقق في ظل اتحاد الإمارات السبع من تقدم وازدهار في القطاعات كافة يؤكد أهمية هذه المسيرة التي تمثل رمزاً يشار إليه بالبنان في المنطقة والعالم، باعتبارها واحدة من أكثر التجارب الاتحادية نجاحاً واستقراراً.

وقال سموّه في كلمة وجّهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة: إن «استراتيجية الإمارات التي ركزت على بناء الإنسان، والتي رسّخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه مؤسسو الاتحاد، جعلت من الإنسان الإماراتي هو الأساس الذي تقوم عليه كل الآمال، وبه تتحقق كل الخطوات الرائدة التي تخطوها الدولة».

وأكد سموه: «إننا في دولة الإمارات، حكومةً وشعباً، نسير بخطى راسخة لنجعل من دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة، وذلك بحماية مقدراتنا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء، والسعي جاهدين للتطور والارتقاء على الصعد كافة، والتطلع نحو المزيد من الإنجازات».