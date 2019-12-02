الامارات | حاكم عجمان: 48 عاماً صنعت مجد أمة

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان: 48 عاماً صنعت مجد أمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إن الاحتفال باليوم الوطني هذا العام يأتي متزامناً مع مناسبة غالية وعزيزة على قلوبنا جميعاً، وهي إعادة انتخاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، فقد تعززت في عهد سموّه مكانة الإمارات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وحازت سمعة طيبة كدولة عصرية تقدم الخير لكل دول العالم، وأسهمت في تقديم نموذج راقٍ للمنطقة والعالم العربي والإسلامي.

وأضاف سموّه في كلمة وجّهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ48: «في هذه المناسبة نجدد العهد والبيعة لقائدنا في السير على طريق الاتحاد الذي بدأ في يوم الثاني من ديسمبر 1971.. ثمانية وأربعون عاماً صنعت مجد أمة».

وقال سموّه: «بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات، يسعدني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني مقرونة بأطيب الأماني وأجمل التبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم».