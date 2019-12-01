هزاع بن زايد يلتقي رئيس أرمينيا

التقى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي فخامة أرمين ساركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة، الذي يزور البلاد لحضور منافسات جائزة الاتحاد الكبرى للطيران للفورمولا 1.

ورحب سمو الشيخ هزاع بن زايد بفخامة أرمين ساركيسيان، مشيداً بعلاقات التعاون الوطيد والراسخ بين الدولتين الصديقتين، معربا سموه عن بالغ سعادته بهذا اللقاء الذي يأتي ضمن حدث مميز هو الفورمولا 1، ذلك الحدث الرياضي الدولي الذي يستقطب إليه العالم أجمع مجسداً مكانة العاصمة أبوظبي في استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى وفي أن تكون جسر لقاء وتفاعل إيجابي بين الدول والشعوب.

بدوره، عبر فخامة رئيس جمهورية أرمينيا عن اعتزازه البالغ بلقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مشيداً باستضافة أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذا الحدث الرياضي والسياحي الكبير.

حضر اللقاء، سعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية وسعادة مهير مكردوميان سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة.

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