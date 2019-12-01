الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة باليوم الوطني من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة باليوم الوطني من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقيات تهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة، من ملوك و رؤساء و أمراء الدول الشقيقة والصديقة.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة اليوم الوطني الـ 48.