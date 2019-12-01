"الأرصاد" يتوقع طقسا غائما وفرصة سقوط أمطار غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غداً الاثين بحول الله، غائما جزئياً بوجه عام، وغائما أحياناً خاصة على الجزر وبعض المناطق الشمالية مع فرصة سقوط بعض الأمطار.

وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية خاصة غرباً، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية بين 16 إلى 30 كم/ساعة، تصل إلى 38 كم/ساعة أحياناً.

الخليج العربي: متوسط الموج، يضطرب مع نشاط السحب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:42 والمد الثاني عند الساعة 06:42. وسيحدث الجزر الأول عند الساعة 09:41 والجزر الثاني عند الساعة 23:10.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:26 والمد الثاني عند الساعة 06: 02. والجزر الأول عند الساعة 07:48 والجزر الثاني عند الساعة 19:08.

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