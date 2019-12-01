كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا يركز المستثمرون الصينيون على صناعة التخزين في دبي؟

مع ازدهار تسوق التجزئة عبر الإنترنت على الصعيدين العالمي والمحلي، وثقة المستهلكين قبل معرض إكسبو 2020، يزداد أيضًا الطلب على مساحات التخزين. هذا الاتجاه، وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للتطوير العقاري صالح عبد الله لوتاه، ويترجم إلى مصلحة أعلى للمستودعات وغيرها من الحلول اللوجستية فعالة من حيث التكلفة وخاصة من المستثمرين الصينيين.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لدبي، حيث ساهمت بمبلغ 71 مليار درهم من التجارة في النصف الأول من عام 2019، أي بزيادة 4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وقال لوتاه: “توفر صناعة المستودعات إمكانات هائلة للشركات لتوسيع نطاق وصولها بشكل فعال وتوفير نفقات الإيجار. ولا نزال نتلقى عددًا كبيرًا من الاستفسارات من المستثمرين الصينيين الذين يتطلعون إلى إقامة المزيد من الشركات في دبي. ومع زيادة التجارة الإلكترونية، نتوقع أن تنمو الشركات الصينية أكثر في المنطقة”.

وتتيح صناعات للشركات القدرة على امتلاك المستودعات بعد فترة 10 سنوات فقط، وذلك مع استمرار ارتفاع الطلب على المستودعات ومساحات التخزين عالية الجودة في دولة الإمارات.

ومن خلال عقود صناعات للتأجير والممتلكات ذات الموقع الاستراتيجي، تصبح مصاريف الإيجار أحد الأصول العقارية مع مرور الوقت. وتقدم المستودعات أيضا في مختلف الأحجام ومجموعة من المواصفات بأسعار تنافسية.

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وأضاف الرئيس التنفيذي أن الطلب المتزايد على المستودعات من الشركات الصينية ينبع من تعزيز العلاقات التجارية والدبلوماسية بين الصين والإمارات. وأدت هذه العلاقات القوية إلى نمو التجارة والأعمال الصينية في البلاد، وخاصة في دبي.

ونمت التجارة بين الإمارات والصين بنسبة 81 في المائة على مدار 10 سنوات ، أي من حوالي 37.84 مليار دولار (138.9 مليار درهم) في عام 2018 إلى 20.9 مليار دولار (77 مليار درهم) في عام 2009. ويوجد الآن 876 شركة صينية مسجلة في جمارك دبي، 623 منها من الشركات التي لديها تراخيص تجارية، و 244 مع تراخيص المناطق الحرة، و 9 مع التراخيص المهنية.

وارتفع حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والصين في الربع الأول من عام 2019 بنسبة 11.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 19 مليار دولار (69.7 مليار درهم). ووفقًا للتقارير، من المتوقع أيضًا أن يصل حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين إلى 70 مليار دولار (256 مليار درهم) بحلول عام 2020.

كما أدت العلاقة القوية بين الإمارات والصين إلى نمو ملحوظ في السياحة والأعمال بعيداً عن التجارة. أما بالنسبة للسكان الصينيين في الإمارات، فقد تضاعف عدد المغتربين الذين يعيشون في دبي بنسبة 53 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية، مع 30،000 مواطن صيني وأكثر من 4200 شركة صينية تعمل في البلاد، بحسب صحيفة غلف توداي.