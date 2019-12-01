- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| Motorino.. مطعم بيتزا من نيويورك إلى دبي
انتقل الشيف البلجيكي ماثيو بالومبينو المولود في فرنسا إلى نيويورك في عام 2000 وعمل في مطاعم مانهاتن الراقية Bouley و Cafe Charbon و Cello.
وفي السابعة والعشرين من عمره، بصفته رئيس الطهاة في مطعم BLT Fish، قاد المطعم للحصول على نجمة ميشلان، ثم في عام 2008، قرر فتح صالون بيتزا في بروكلين.
وسميت البيتزا في بالومبينو “واحدة من أفضل الأمكان لتناول الطعام في مدينة نيويورك” من قبل مجلة نيويورك و “الأفضل للجيل الجديد” من قبل صحيفة نيويورك تايمز. كونك أفضل بيتزا في نيويورك يشبه كونك أفضل لاعب كرة قدم في البرازيل.
وافتتح الطاعي مطعم Motorino الآن في دبي مارينا في فندق JA Ocean View، ويهدف إلى جلب روحه الحرفية إلى الشرق الأوسط.
ويستخدم بالومبينو أفران Acunto أو Stefano Ferrara الأصلية فقط، ويقدم أفضل المكونات في الشرق الأوسط، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| Motorino.. مطعم بيتزا من نيويورك إلى دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.