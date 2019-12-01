الامارات | "الأرصاد": أمطار مختلفة الشدة على الدولة هذا الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار مختلفة الشدة على الدولة هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن الدولة تتأثر اعتباراً من اليوم بامتداد منخفض جوي سطحي يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الشمال الغربي، مصحوباً بكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، منوهاً إلى أن هذه الحالة تؤدي إلى تطور السحب الركامية التي يصاحبها سقوط أمطار خاصة على السواحل على مدار اليوم وغداً.

وتوقع المركز أن يتعمّق المنخفض الجوي العلوي، من مساء غداً الاثنين وحتى الخميس المقبل، مما يؤدي إلى سقوط أمطار مختلفة الشدة تتركز على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، قد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية على الدولة.

وأشار إلى أن الأمطار ستكون على فترات متباعدة، فيما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة أحياناً، كما يضطرب البحر في الخليج العربي وبحر عمان.