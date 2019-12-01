كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن منشأة جديدة للسرطان في أبوظبي قريباً

من المقرر افتتاح منشأة طبية جديدة متخصصة في علاج السرطان في أبو ظبي هذا العام. وستكون مدينة برجيل الطبية قادرة على علاج 400 مريض.

وتمر تمرير هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار درهم وتلقى رخصة مزاولة المهنة من وزارة الصحة في الأسبوع الماضي.

وصُمم المستشفى لتلبية الطلب المتزايد على خدمات مرضى السرطان – من داخل الإمارات وخارجها – وسيكون أول مستشفى خاص في أبوظبي متخصص في علاج السرطان.

وقال عمران الخوري، رئيس تطوير الأعمال في VPS Healthcare “تضم المدينة الطبية أربعة أبراج، أحدها مخصص لأبحاث السرطان. وسيكون لدينا افتتاح بسيط في ديسمبر. نتوقع أن يستغرق الأمر حوالي عامين لبدء استقبال المرضى من بلدان أخرى.”

وفي مؤتمر عُقد في أبو ظبي يوم الجمعة، أوضحت VPS Healthcare تركيزها على تقديم المزيد من العمليات الجراحية المعقدة للإمارة.

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كما أوضح المسؤولون عزمهم على خفض تكلفة العلاج الطبي، وهو تحد يواجهه مقدمو الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

وكان من بين الحاضرين في هذا الحدث رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر ، والدكتور فريد مراد الحائز على جائزة نوبل، والدكتور سليمان زودو ، نائب مدير مؤسسة بيل وميليندا غيتس، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقال الدكتور مراد خلال المناقشات “لا ينبغي أن يتكلف المرضى مئات الدولارات لتلقي العلاج”.

وقال الدكتور Shamsheer Vayalil، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ VPS، إن ضمان توفر الخبرة المناسبة، إلى جانب أحدث معدات معالجة السرطان، سيغير من اللعبة لرعاية المرضى في الإمارة.

وأوضح أن التكنولوجيا ستلعب دورًا كبيرًا “من خلال توفير الرعاية المناسبة في المقام الأول للتأكد من توفير الرعاية في المرحلة المبكرة، وستكون التكنولوجيا الأداة الرئيسية في خفض التكلفة وتحسين إمكانية الوصول”.