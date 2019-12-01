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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 1 ديسمبر 2019

بالصور| سيارة John Cooper Works Clubm الجديدة في الإمارات

للاحتفال بإدخال إصدارات John Cooper Works Clubman و Countryman الجديدة، وهي أقوى الموديلات في تاريخ سيارات ميني، تم نقل قافلة من 10 سيارات إلى منتجع بعيد في صحراء الإمارات.

يعتبر خيار Countryman John Cooper Works هو الخيار الأفضل من بين مجموعة المنتجات، وأهم طراز هو Mini Cooper Hatch، وإصدارات Clubman عبارة عن سيارات عقارية متوسطة الحجم.

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وكانت وجهة القافلة هي قرية الليالي العربية في أبو ظبي، وهي مكان مثالي لاختبار سيارة في البيئة الصحراوية، حيث أن الطريق المؤدي إلى القرية مغطى بالرمال، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

العلامة التجارية مملوكة لألمانيا، لكن BMW تمكنت من الحفاظ على المفهوم بأكمله بتصميم كلاسيكي إنجليزي مميز.