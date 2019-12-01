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بالصور| عرض فريق الفرسان الجوي في أبوظبي
قبل الجولة التأهيلية الحاسمة لسباق الفورمولا 1 في الساعة 5 مساءً يوم السبت، تحولت جميع الأنظار نحو السماء لرؤية فريق الفرسان للألعاب البهلوانية الجوي في عرض مثير بطائرات Aermacchi MB-339 النفاثة.
وتحت قيادة العقيد ناصر العبيدلي، بدأ الطيارون بعرضهم مع مسارات الدخان بألوان العلم الإماراتي، وقاموا بالعديد من المناورات خلال 15 دقيقة التالية.
وحلقت الطائرات فوق حلبة ياس والمرسى وفندق W مع العديد من التشكيلات المثيرة.
وبلغت العروض ذروتها عندما رسمت إحدى الطائرات شكل قلب الحب في السماء، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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