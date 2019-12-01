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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 1 ديسمبر 2019

بالصور| عرض فريق الفرسان الجوي في أبوظبي

قبل الجولة التأهيلية الحاسمة لسباق الفورمولا 1 في الساعة 5 مساءً يوم السبت، تحولت جميع الأنظار نحو السماء لرؤية فريق الفرسان للألعاب البهلوانية الجوي في عرض مثير بطائرات Aermacchi MB-339 النفاثة.

وتحت قيادة العقيد ناصر العبيدلي، بدأ الطيارون بعرضهم مع مسارات الدخان بألوان العلم الإماراتي، وقاموا بالعديد من المناورات خلال 15 دقيقة التالية.

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وحلقت الطائرات فوق حلبة ياس والمرسى وفندق W مع العديد من التشكيلات المثيرة.

وبلغت العروض ذروتها عندما رسمت إحدى الطائرات شكل قلب الحب في السماء، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.