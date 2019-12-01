جهات ومؤسسات حكومية تحيي يوم الشهيد

إمارات الدولة (الاتحاد)

أحيت جهات ومؤسسات حكومية على مستوى الدولة ذكرى يوم الشهيد، الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، وذلك بتنكيس الأعلام والوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وشهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قبل ظهر أمس، مراسم «يوم الشهيد»التي أقيمت في الإدارة العامة للحرس الأميري بالشارقة.

وجرت مراسم يوم الشهيد بتنكيس العلَم، ووقف سموه دقيقة صمت إجلالاً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا أروع صور التضحية والفداء لرفعة الوطن وصونه والذود عن حياضه، وسطروا أسماءهم بأحرف من نور في سجل التاريخ.

وابتهل سموه بالدعاء للمولى عز وجل أن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يتقبلهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ على دولة الإمارات الأمن والأمان.

ليرفع بعدها علَم دولة الإمارات ويعزف السلام الوطني من الفرقة العسكرية لأكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة.

وشهد الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي مراسم إحياء يوم الشهيد بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة.

وقام الشيخ مكتوم بن حمد بتنكيس علم الدولة في ساحة العلَم بالفجيرة بعدها شارك الحضور الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الإمارات الذين قدموا أرواحهم فداء لأمن واستقرار الوطن، قبل أن يقوم برفع علَم الإمارات مصحوباً بالنشيد الوطني.

كما شاركت وزارة العدل في مراسم الاحتفاء بيوم الشهيد والتي أقيمت في ذات الوقت بكافة دور القضاء والمرافق القضائية بالدولة، في تمام الساعة الـ 8 صباحاً، حيث تم تنكيس العَلَم، تم بعدها الوقوف دقيقة والدعاء الصامت الساعة 11.30، إجلالاً لذكرى شهداء الوطن، ثم رفع العَلَم وترديد السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضر المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا والقضاة مراسم الاحتفاء بيوم الشهيد التي أقيمت بمبنى المحكمة في أبوظبي، كما حضر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة احتفالية مماثلة أقيمت أمام مقر النيابة العامة الاتحادية بقصر الخبيرة في أبوظبي.

وأكد معالي سلطان سعيد البادي في كلمته بهذه المناسبة، أنه يوم آخر للعزة والفخر والإجلال والتعظيم لما يقدمه أبناء الإمارات لوطنهم المعطاء، ونحن نحتفي بـ«يوم الشهيد» نتذكر بكل الفخر والتقدير هؤلاء الفتية البررة، ممن قدموا أرواحهم الطاهرة فداء للوطن الغالي وقضايا الإنسانية، أبناء الإمارات الذين ضحوا بأرواحهم، وسطروا للتاريخ أروع ملاحم ومعاني البذل والفداء لوطن العزة والفخر، دولة الإمارات العربية المتحدة، نستلهم في هذا اليوم قيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس أبناء الإمارات، والتي تحلوا بها وهم يجودون بأرواحهم في ساحات البطولة.

وصرح المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، بأن هذا اليوم هو يوم تعلن فيه الدولة، وشعب الإمارات أنها أبداً لا تنسى أبناءها البررة الذين جادوا بأسمى صور التضحية والفداء حُباً لتراب بلادهم فقضوا في سبيل الذود عنه، ونالوا شرف الشهادة، ذوداً عن الإمارات وشعبها، فأكرمهم الله بخلود في قلوب الإماراتيين لا ينسونهم أبداً، وهو يوم يستلهم منه شباب الدولة كيف يكون حب الوطن عملاً وتضحية بلا حدود، وفداء بالروح والدم، وعظة بأن الوطن باقٍ وما دونه إلى زوال، فيترسخ في قلوبهم معنى الانتماء الحقيقي، ومعنى البطولة في أروع صورها، وأن النفس والدم وكل غال ونفيس يهون في سبيل رفعة الإمارات وأمنها وعزتها، ودعا النائب العام أن يرحم الله شهداء الإمارات الأبرار، وأن يحفظ دولة الإمارات عزيزة أبية، سالمة آمنة.