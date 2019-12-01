العين (الاتحاد) احتفلت شركة العين للتوزيع بيوم الشهيد في المبنى الرئيس للشركة، وذلك تزامناً مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم الشهيد.

وبدأت الفعالية صباحاً بتنكيس الأعلَام في مبنى الشركة الرئيس ومبنى المحطة ومراكز خدمة العملاء التابعة لشركة العين للتوزيع، بعد ذلك تجمع موظفوها للوقوف دقيقة دعاء صامت للشهداء الذين بذلوا أرواحهم فداء للإمارات وتم رفع العَلَم مع النشيد الوطني.

وأكد مدير عام شركة العين للتوزيع بالإنابة عبدالله الشرياني، أن أبناء الإمارات تربوا على مفهوم التضحية منذ قديم الأزل، وإن قيم التضحية والشهادة لأجل الوطن ما هي إلا إرث حافل بالشجاعة والإقدام عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فهو المعلم الأول والأب الحاني والقائد الباني المؤسس للدولة، والذي غرس مفاهيم الشجاعة في قلوب أبناء الإمارات، وكان الشيخ زايد، طيب الله ثراه، دائماً يقول «إن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف، علينا أن نكافح ونحرص على دفع مسيرة العمل في هذا الوطن والدفاع عنه بنفس الروح والشجاعة التي يتحلى بها أسلافنا».

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