معرض توثيقي في يوم الشهيد

العين (الاتحاد) افتتح الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، أمس، المعرض التوثيقي للمؤرخ والباحث الإماراتي عبدالله راشد المر الكعبي بمناسبة يوم الشهيد، وقد جسد المعرض الذي أقيم في مركز المقام الصحي بمدينة العين، لوحات صحفية وفنية لمسيرة شهداء الوطن لاستذكار تضحياتهم، إضافة إلى أقوال وكلمات لأصحاب السمو الشيوخ عن الشهداء والتلاحم بين الشعب والقيادة الرشيدة، كما ضم المعرض رسومات ورسائل وإبداعات الأطفال في يوم الشهيد.

وقال الشيخ سالم بن ركاض في كلمته عقب افتتاح المعرض: «إننا نشعر جميعاً بالفخر والاعتزاز بتضحيات شهداء الوطن، وهذا اليوم يترجم معاني الوفاء التي تترسخ في وجدان كل أبناء الوطن، مؤكداً أن شهداء الوطن جادوا بدمائهم الزكية ورفعوا الهامات والرؤوس عالياً»، مشيراً إلى أن معرض الباحث عبدالله الكعبي يسجل شهادات وقصص وعطاء وشجاعة أبطال الإمارات، وهي لوحات فنية وصحافية تؤرخ مناسبة يوم الشهيد.

من جهته قال الكعبي: «إن الواجب يقضي بإقامة هذا المعرض لتخليد ذكرى شهداء الوطن، ولكي تبقى صورة وملامح وبطولات الشهداء مدرسة للأجيال محفورة في صفحات وذاكرة ووجدان أبناء الوطن».

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