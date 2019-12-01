محمد بن زايد: شهداؤنا خالدون في وجدان أجيال الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن ذكرى شهداء الوطن الأبرار ستظل خالدة في وجدان أجيال الإمارات، يستمدون منها أسمى قيم الولاء والانتماء للوطن. جاء ذلك في تغريدة لسموه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «شهدت اليوم وإخواني حكام الإمارات مراسم (يوم الشهيد)، تغمرنا مشاعر الفخر والاعتزاز بشهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم الزكية ليعيش وطنهم عزيزاً آمناً مطمئناً، ستظل ذكراهم خالدة في وجدان أجيال الإمارات يستمدون منها أسمى قيم الولاء والانتماء للوطن».

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