أبوظبي (الاتحاد) أحيت مؤسسة التنمية الأسرية مناسبة يوم الشهيد بتنكيس الأعلام، وقراءة الفاتحة، والدعاء لشهداء الوطن والحق والواجب الذين ضحوا بحياتهم من أجل رفعة الوطن، وذلك في مقر المؤسسة الرئيس بالمشرف، والمدارس والمراكز التابعة لها في مناطق الإمارة المنتشرة «الظفرة، أبوظبي، العين».

وقالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، إن إحياء «يوم الشهيد» يجسد حرص الحكومة الرشيدة على تكريم شهداء الوطن واستذكار بطولاتهم وتضحياتهم وولائهم ودفاعهم عن مكتسباته، حيث يأتي الاحتفاء بهذه المناسبة بناء على قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتبار يوم 30 نوفمبر من كل عام «يوماً للشهيد».

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