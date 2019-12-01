«المعهد الدولي» وجائزة محمد بن راشد للتسامح يحتفلان باليوم الوطني

دبي (وام) احتفل كل من المعهد الدولي للتسامح وجائزة محمد بن راشد للتسامح باليوم الوطني للدولة.

ورفع كل من خليفة الشاعر السويدي مدير إدارة التسامح في المعهد الدولي للتسامح واللواء أحمد خلفان المنصوري أمين عام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للتسامح أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن ومقيم.

وقال خليفة الشاعر السويدي إن رفع راية الاتحاد يوم الثاني من ديسمبر عام 1971 تجسّد تاريخا عظيما لوطن يزداد سمواً وشموخا.

من جانبه، قال اللواء أحمد خلفان المنصوري إن الإمارات قدمت تجربة تنموية فريدة ليس فقط لما حققته من مستويات قياسية من التقدم ولكن أيضاً لما استندت إليه من قيم إنسانية وحضارية.

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