خليفة الحميري: بطولات خالدة

أبوظبي(الاتحاد) قال خليفة الحميري الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة: في هذا اليوم الوطني الجليل نستذكر بكل عزة وفخر تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا حياتهم في سبيل الوطن ونصرة للحق ودفاعا عن المظلومين في كل مكان، مشدداً على أن تضحياتهم وبطولاتهم ستظل خالدة في وجدان الوطن نستلهم منها العزم والقوة لتحقيق النجاح والإنجاز في كل الميادين.

وأضاف، إننا إذ نحتسب شهداءنا أحياء عند الله يرزقون، فإننا نؤكد أن أرواحنا كلنا فداء للوطن متى استدعت الحاجة للدفاع عن ثراه ومصالحه ومبادئه وقيمه النبيلة.

ونظم منتجع الفرسان الرياضي الدولي امس وقفة إجلال وإكبار، عرفاناً بتضحيات شهداء الوطن في الميادين العسكرية والمدنية والإنسانية، وتخليداً لأرواحهم في سبيل إعلاء اسم الدولة والدفاع عن كرامتها وقيم الحق.

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