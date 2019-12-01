أبوظبي(الاتحاد) قال خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي لـسوق أبوظبي للأوراق المالية: «نتذكر في هذا اليوم المنزلة العظيمة لجنودنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أمتنا وصون وحماية أرضنا، فقد أصبحت تضحياتهم مصدر إلهام لنا جميعاً، حيث قدموا أرواحهم في خدمة تراب الوطن ودفاعاً عن مقدساته، كما قام جنودنا الأبطال بعمل نبيل في حمايــة الأمــة وخدمة القضايا الإنسانية».

وأضاف المنصوري: «نحن مدينون لجنودنا البواسل الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

إن الاحتفاء بذكرى تضحيات شهدائنا البواسل في «يوم الشهيد» يجسد رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لرعاية جنودنا ممن خدموا بالقوات المسلحة الإماراتية، وهي رؤية تنبع من القيم الأصيلة للنزاهة والشجاعة والشهامة التي نكرم أبطالنا من أجلها اليوم».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خليفة المنصوري: مصدر إلهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.