نهيان بن زايد: الإمارات تُحيي بشموخ مسيرة شهداء الوطن

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة ووحدة أرضها وشعبها الأصيل تُحيي بشموخ وفخر الأرواح الطاهرة والأبناء البررة في يوم الشهيد الذي يجسد صور الوفاء والعرفان والمحبة من الوطن للرموز التي دافعت عن مصير دولتنا بعزة وكرامة.

وقال سموه: «إن قيم التضحية تمثل إرثاً أصيلاً استمده الوطن من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فغدت الإمارات برسالتها السامية وسياستها الحكيمة ومواقفها البطولية منبراً للفخر بقيم الولاء والانتماء والإخلاص للوطن وهي الصفات والخصال الأصيلة المغروسة في نفوس أبناء الإمارات».

وأضاف سموه: «نقف إجلالاً وتقديراً للدور البطولي لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل الدفاع عن الوطن ومكتسباته المصيرية ونهجه الأصيل الذي يرتكز على مساندة الأشقاء والمحتاجين ومد يد العون لهم في المحن والصعاب».

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