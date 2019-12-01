جامعة الإمارات: فخر واعتزاز

الفجيرة (وام) أكد الدكتور محمد عبدالله البيلي، مدير جامعة الإمارات، أن يوم الشهيد سيبقى يخلد ذكرى أبطال ضحوا بأرواحهم، في سبيل حماية الوطن ومكتسباته، لكي يبقى وطننا عزيزاً شامخاً، فهم الأكرم والأنبل منا جميعاً، وتشهد ساحات العز والكرامة، التي ارتوى ترابها بدم الشهداء، على شجاعتهم وبسالتهم، دفاعاً عن الحق، ودعماً للاستقرار والشرعية.

وأضاف الدكتور محمد البيلي، أن يوم الشهيد مناسبة جليلة للفخر والاعتزاز، بما قدمه أبناء الإمارات البواسل من بطولات وتضحيات، لنصرة الحق والقيم والمبادئ النبيلة، ويعد فرصة لإحياء ذكرى جنودنا، لتقديم القدوة والنموذج للأجيال القادمة، وتعريفهم بمفهوم التضحية في سبيل الوطن، وإلهامهم للمضي بثبات في عملية البناء والنمو والازدهار، لصناعة مستقبل أفضل، لتظل ذكرى شهداء الوطن الأبرار، وبذلهم وتضحياتهم بأرواحهم الغالية، محفورة في صفحات وذاكرة الوطن.

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